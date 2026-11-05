У Сінгапурі британця обвинувачують у прихованій зйомці в літаку — Channel NewsAsia

У Сінгапурі 52-річному громадянину Великої Британії Г'ю Латлі висунули по одному обвинуваченню у вуайєризмі та перешкоджанні правосуддю. За даними Channel NewsAsia, чоловіка затримали для розслідування після прибуття рейсу до аеропорту Чангі.

Прихована камера на борту

За версією поліції, Латлі приховав камеру в одному з туалетів літака Scoot, який виконував рейс TR821 з Осаки до Сінгапуру. Згідно з обвинуваченням, близько 17:10 7 жовтня він нібито дистанційно активував запис на камері через застосунок у телефоні, маючи намір спостерігати за пасажирами під час приватних дій.

Пізніше бортпровідниця скористалася туалетом, виявила приховану камеру, забрала її та одразу повідомила колегу. За даними поліції, згодом Латлі нібито намагався забрати камеру, але виявив, що її вже немає.

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Друге обвинувачення

Поліція заявила, що чоловік нібито видалив зі смартфона застосунок для керування камерою та всі пов'язані фотографії, щоб уникнути викриття. Ці дії стали підставою для другого обвинувачення — у перешкоджанні правосуддю. Телефон і камеру Латлі вилучили.

5 листопада він повідомив суду, що має намір визнати провину. Йому визначили заставу в 10 тисяч сінгапурських доларів, а досудову конференцію призначили на 17 листопада. У разі засудження за вуайєризм чоловікові може загрожувати до двох років ув'язнення, штраф, тілесне покарання ударами палицею або поєднання цих покарань. За перешкоджання правосуддю передбачено до семи років ув'язнення, штраф або обидва покарання.

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