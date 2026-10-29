У Сінгапурі через шахраїв втратили щонайменше S$1,3 млн за жовтень — Channel NewsAsia

У Сінгапурі в жовтні жертви шахраїв, які видавали себе за працівників телекомунікаційного оператора Simba та державних посадовців, втратили щонайменше S$1,3 млн, або близько US$1 млн. За цей місяць поліція зареєструвала щонайменше 59 таких випадків, повідомляє Channel NewsAsia.

Як діяла схема

Потерпілим телефонували люди, які представлялися співробітниками Simba. Вони заявляли, нібито потерпілі придбали iPhone або оформили мобільні тарифи чи пакети послуг. Коли співрозмовники заперечували такі покупки, дзвінок переводили на іншого учасника схеми, який називався працівником служби підтримки Simba.

Цей співрозмовник стверджував, що персональні дані жертви нібито використали для покупки, а тому потрібне додаткове розслідування. Після цього дзвінки переводили на осіб, які видавали себе за поліцейських або співробітників Монетарного управління Сінгапуру.

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Перекази грошей і цінностей

Жертвам наказували переказати кошти на банківські рахунки або зняти гроші та фізично передати їх чи цінності, зокрема ювелірні вироби або дорогі годинники, людям, які видавали себе за посадовців. В одному з випадків потерпілий переказав на невідомі банківські рахунки загалом S$285 тис.

Поліція нагадала, що державні посадовці не вимагають переказувати чи передавати гроші та цінності, а також не переводять дзвінки до поліції або інших державних органів. Громадянам, які підозрюють, що стали жертвами шахрайства, рекомендували негайно звернутися до банку для повідомлення про шахрайські операції та їх блокування, а також подати заяву до поліції.

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