У Сінгапурі чоловік визнав провину у спробі вбити незнайому жінку — Channel NewsAsia

У Сінгапурі 27-річний Чуа Цзін Юань визнав провину у спробі вчинити винне вбивство, що спричинила тілесні ушкодження, після нападу на незнайому 31-річну жінку в торговельному центрі Kallang Wave Mall у липні 2025 року. Як повідомляє Channel NewsAsia, напад стався, коли жінка, яка відпочивала в барі зі своїм хлопцем і знайомою людиною, прямувала до вбиральні.

Напад у торговельному центрі

За даними суду, близько 1:20 14 липня Чуа помітив жінку та попросив її зачекати. Коли вона зупинилася, він дістав із рюкзака кухонний ніж і вдарив її в груди. Потерпіла повернулася до своїх супутників, які почали шукати нападника.

Чуа намагався залишити торговельний центр, але впав незабаром після виходу. Супутники потерпілої наздогнали та стримали його до приїзду поліції; допомогу також надали перехожі. Хлопець жінки знайшов у рюкзаку чоловіка молоток і відкинув його убік.

Жінці провели операцію через поранення грудної клітки та рвану рану шиї. Її виписали з лікарні наступного дня. Під час огляду в серпні 2025 року в неї не виявили значної інвалідизації. Медичні витрати потерпілої перевищили 2 510 сінгапурських доларів, із яких 1 590 сінгапурських доларів покрила страховка.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Висновок лікаря

Суд почув, що Чуа раніше лікувався від генералізованого тривожного розладу з обсесивно-компульсивними симптомами, однак після березня 2023 року припинив відвідувати призначені прийоми. Згодом його психічний стан погіршився, і він повідомляв про голос, який наказував йому вбити іншу людину, а потім накласти на себе руки.

Лікар Інституту психічного здоров’я Кеннет Джерард Ко Вун Ву встановив, що Чуа страждав на великий депресивний розлад із психотичними проявами. За словами лікаря, цей стан істотно вплинув на вчинок, оскільки тяжко порушив здатність чоловіка оцінювати власні рішення. Суд також почув, що на час злочину Чуа не був неосудним і міг постати перед судом.

За інкримінованим правопорушенням йому загрожує до 15 років ув’язнення, штраф, тілесне покарання або поєднання цих санкцій.

Читай нас у