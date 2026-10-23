У Сінгапурі чоловіка ув’язнили на 80 днів за два поштовхи хлопчика — Channel NewsAsia

У Сінгапурі 44-річного Ко Гек Куана засудили до 80 днів ув’язнення за те, що він двічі штовхнув семирічного хлопчика на критому дитячому майданчику в торговельному центрі. Чоловік визнав провину за обвинуваченням у заподіянні шкоди дитині віком до 14 років. Ще одне аналогічне обвинувачення суд урахував під час призначення покарання.

Як повідомляє Channel NewsAsia, інцидент стався 18 серпня 2023 року. Ко перебував на майданчику зі своєю чотирирічною донькою. Близько 19:22 дівчинка побігла за хлопчиком із предметом у руках, після чого той вдарив її по обличчю.

Два поштовхи на майданчику

Побачивши це, Ко підбіг до хлопчика та штовхнув його, через що дитина впала обличчям донизу, а іграшки вилетіли з рук. Коли хлопчик сів після падіння, чоловік знову підійшов до нього й силоміць штовхнув. Дитина впала, вдарившись головою та лівим плечем об підлогу.

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Свідками інциденту стали відвідувачі та працівники майданчика. Суду також надали зведений запис із камер спостереження. Ко лаявся на хлопчика й агресивно поводився з персоналом та відвідувачами, які підійшли після інциденту. Спочатку він заперечував ці обставини, але суд установив, що лайка та агресивна поведінка мали місце.

Огляд у лікарні

Батьки хлопчика відвезли його до лікарні. Під час огляду медики виявили синці на голові й коліні та почервоніння на правій щоці. Імена дитини та майданчика заборонено оприлюднювати за рішенням суду.

Адвокат Ко заявив, що його клієнт шкодує про непропорційну реакцію. За версією захисту, хлопчик перед цим забрав у доньки Ко іграшковий автобус, ударив її по голові, а згодом — по обличчю. Захисник також повідомив, що Ко має біполярний розлад, однак зазначив, що цей стан не мав причинного зв’язку з інцидентом.

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