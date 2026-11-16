У Сінгапурі чоловіка ув’язнили за дозвіл адвокату вживати метамфетамін — Channel NewsAsia

У Сінгапурі 41-річного Шона Лу Чжи Цзяня засудили до двох років і п’яти місяців ув’язнення за те, що він дозволив адвокату М Раві вживати метамфетамін у своїй квартирі. Як повідомляє Channel NewsAsia, вирок оголосили 16 листопада 2026 року.

Визнання вини

Лу визнав провину за трьома пунктами обвинувачення: дозвіл використовувати його квартиру для вживання наркотиків, перешкоджання правосуддю та вживання наркотиків. Ще два пункти обвинувачення суд врахував під час винесення вироку.

За даними видання, Лу дозволив Раві прийти до його помешкання в будинку 5A на Upper Boon Keng Road. Там вони разом вживали наркотики 24 грудня 2025 року.

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Госпіталізація Раві

Після вживання наркотиків Раві знепритомнів у туалеті. Раніше повідомлялося, що Лу викликав допомогу. Після затримання у зразку сечі Лу виявили метамфетамін.

Також він визнав, що позбувся наркотичної речовини, змивши її в унітаз. Раві доправили до лікарні без свідомості, де згодом констатували його смерть. Адвокатові було 56 років.

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