У Сінгапурі чотирьом чоловікам висунуть обвинувачення у шахрайстві — Channel NewsAsia

У Сінгапурі чотирьом чоловікам віком від 27 до 39 років 10 листопада мають висунути обвинувачення у справі про спробу шахрайським шляхом отримати понад 6 млн сінгапурських доларів іпотечних кредитів. За даними Channel NewsAsia, поліція вважає, що кредити намагалися оформити під заставу житлової нерухомості без відома її власника.

Застава без відома власника

За версією поліції, четверо чоловіків діяли разом ще з одним імовірним спільником. Вони нібито намагалися отримати іпотечні позики у двох кредитних компаніях, використовуючи як заставу житло потерпілого.

Справу виявили 3 квітня, коли власник нерухомості дізнався, що щодо його майна подали caveat — застереження у зв’язку із заявкою на кредит, якої він не дозволяв. Попереднє розслідування, за даними поліції, встановило використання підроблених документів для подання заявок на іпотечні кредити.

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Ймовірні ролі та обвинувачення

Слідство вважає, що 39-річний чоловік видавав себе за власника житла та використовував підроблені документи, що посвідчують особу, для оформлення позик. Йому мають висунути шість обвинувачень: два — у підбурюванні до шахрайства, одне — у зберіганні підробленого посвідчення особи та три — у використанні підроблених електронних записів як справжніх. За даними поліції, він також підписував кредитні документи й отримував у юридичних фірмах документи, пов’язані з нерухомістю.

27-річного чоловіка підозрюють у тому, що він двічі під хибними приводами виманював власника з дому; йому мають висунути два обвинувачення у підбурюванні до шахрайства. 29-річний чоловік нібито забезпечив оцінювачам доступ до житла під час відсутності власника та має постати за одним таким обвинуваченням. Ще одного, 36-річного, планують обвинувачувати в пособництві незаконному оформленню посвідчення особи.

Працівники поліцейського підрозділу Бедок затримали чотирьох чоловіків під час операції 14 та 15 квітня. Правоохоронці вилучили підроблений документ, що посвідчує особу, і мобільні телефони. Пошуки ще одного ймовірного спільника тривають.

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