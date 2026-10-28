У Сінгапурі дитсадки Міносвіти перейдуть на повний день з 2028 року — Channel NewsAsia

У Сінгапурі всі дитячі садки Міністерства освіти поступово перейдуть на програму повного дня у 2028–2030 роках. Вона об’єднає навчання, ігри та догляд за дітьми в межах однієї програми, яку здійснюватиме міністерство, повідомляє Channel NewsAsia.

Батьки, яким не потрібен догляд упродовж усього дня, зможуть обрати програму на пів дня. Наразі 56 дитсадків Міністерства освіти пропонують чотиригодинні програми для дітей віком п’ять і шість років. Із приблизно 9 тисяч вихованців цих закладів близько 65% також відвідують Kindergarten Care — послугу догляду, яку надає призначений міністерством зовнішній постачальник.

Пілотний етап у 2027 році

Перед загальним упровадженням модель повного дня випробують у 2027 році в двох садках — MK@Rivervale та MK@West View. Досвід пілотного проєкту використають для подальшого розгортання програми. Міністерство повідомлятиме під час щорічної березневої реєстрації до дитсадків, які саме заклади перейдуть на нову модель наступного року.

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У відомстві заявили, що інтегрований формат має забезпечити більшу безперервність навчання, тривалішу взаємодію дітей із працівниками дитсадків і додаткові можливості для розвитку. Старший парламентський секретар з питань освіти Сайєд Харун Альхабсі зазначив, що міністерство прагне тісніше поєднати навчання, ігри та догляд за дітьми.

Графік роботи та вартість

Дитсадки працюватимуть у будні з 07:00 до 19:00, зокрема під час шкільних канікул. Для програми на пів дня передбачено відвідування з 07:00 до 12:30. Заклади не працюватимуть у державні свята, визначені Міністерством освіти шкільні вихідні, зокрема День учителя й День дітей, а також у дні закриття центрів.

Програма передбачає ігри, які діти обирають самі, заняття рідною мовою та вільну гру на відкритому повітрі з обручами, дошками й шинами. Під час канікул заплановані практичні заняття зі STEM, драматичного та образотворчого мистецтва. Для двох пілотних садків повна програма у 2027 році коштуватиме 665 сінгапурських доларів на місяць до субсидій, а програма на пів дня — 310 сінгапурських доларів.

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