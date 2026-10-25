У Сінгапурі якість повітря лишається нездоровою — Channel NewsAsia

У Сінгапурі вранці 25 жовтня якість повітря залишалася на нездоровому рівні: о 8:00 24-годинний Індекс стандартів забруднювачів повітря (PSI) становив від 103 до 138 у різних регіонах країни. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Показники PM2.5

Водночас погодинні концентрації дрібнодисперсних частинок PM2.5 в усіх п’яти регіонах Сінгапуру були в нормальному діапазоні — від 43 до 55. Напередодні Національне агентство з довкілля Сінгапуру (NEA) прогнозувало, що 24-годинний PSI у неділю коливатиметься від 80 до 130, тобто від доброго або помірного до нездорового рівня.

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Прогноз і рекомендації

За оцінкою NEA, вітер із південного заходу або заходу міг обмежити перенесення димового серпанку до Сінгапуру. Очікувані опади над країною та прилеглими районами також могли поліпшити ситуацію. Такий напрямок вітру, за прогнозом агентства, мав зберегтися в понеділок і вівторок.

NEA порадило планувати активності просто неба з огляду на 24-годинний прогноз PSI та перевіряти актуальні погодинні значення PM2.5 перед безпосереднім виходом надвір. Здоровим людям у неділю рекомендували скоротити тривалі або інтенсивні фізичні навантаження на відкритому повітрі. Дітям, літнім людям і вагітним радили мінімізувати такі заняття, а людям із хронічними захворюваннями серця чи легень — уникати тривалих або інтенсивних навантажень надворі.

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