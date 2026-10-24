У Сінгапурі індекс забруднення повітря сягнув нездорового рівня — Channel NewsAsia

У Сінгапурі вранці 24 жовтня якість повітря погіршилася до нездорового рівня в усіх п’яти регіонах. Станом на 06:00 24-годинний індекс забруднення повітря PSI становив від 112 до 139, а найвищий показник зафіксували на заході Сінгапуру, повідомляє Channel NewsAsia.

Підвищений рівень дрібнодисперсного пилу

Погодинна концентрація частинок PM2,5 також була підвищеною по всьому Сінгапуру: від 72 на сході до 115 на заході. Національне агентство з охорони довкілля Сінгапуру прогнозувало, що протягом суботи PSI залишатиметься в межах від 90 до 140 — від помірного до нездорового рівня.

Якість повітря почала поступово погіршуватися ще в п’ятницю, коли до нездорового діапазону першими перейшли показники у західному та центральному регіонах. Агентство повідомило, що димка із Суматри переміщувалася в бік Сінгапуру; її також виявили над Калімантаном. Погіршенню ситуації сприяли тривалі сухі умови в Сінгапурі.

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Прогноз і поради населенню

На суботу в Сінгапурі та прилеглих районах прогнозували дощі, однак через південно-південно-східні або південно-південно-західні вітри димка із Суматри могла й надалі надходити до країни. Із неділі ситуація може поліпшитися через зміну напрямку вітру на південно-західний або західний, що потенційно скоротить перенесення диму.

За регіональною оцінкою погоди та димки, оприлюдненою в п’ятницю, у південній частині Суматри та на Калімантані виявили окремі гарячі точки, а над Сінгапуром і частинами сусідніх територій спостерігали помірну або щільну транскордонну димку. Агентство порадило мешканцям враховувати прогноз PSI під час планування активностей на відкритому повітрі та перевіряти актуальні погодинні концентрації PM2,5. Дітям, літнім людям, вагітним і людям із хронічними хворобами серця чи легень рекомендували уникати інтенсивних фізичних навантажень надворі.

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