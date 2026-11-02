У Сінгапурі індекс забруднення повітря становив 64–84 — Channel NewsAsia

У Сінгапурі вранці 2 листопада 24-годинний індекс забруднення повітря PSI становив від 64 до 84, що відповідає діапазону від доброго до помірного рівня. Погодинні показники концентрації дрібнодисперсного пилу PM2.5 у всіх п’яти регіонах країни залишалися в межах норми.

Показники повітря

Станом на 08:00 погодинні значення PM2.5 коливалися від 26 до 44, а значення PSI — від 64 до 84. Якість повітря зберігається в діапазоні від доброго до помірного з 23:00 25 жовтня, після попереднього періоду задимлення, повідомляє Channel NewsAsia.

Національне агентство з охорони довкілля Сінгапуру (NEA) зазначило, що 1 листопада дощі пройшли в північній, західній та східній частинах країни. Водночас у Калімантані спостерігали локальні помірні та щільні шлейфи диму.

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Прогноз і рекомендації

NEA прогнозувало на 2 листопада помірний рівень 24-годинного PSI — від 51 до 80. Агентство очікувало, що опади над Суматрою, Калімантаном, Сінгапуром і прилеглими районами стримуватимуть задимлення. За прогнозом NEA, дощі мали зберегти цей ефект і у вівторок та середу, коли переважатиме східний або південно-східний вітер.

Жителям радять орієнтуватися на 24-годинний прогноз PSI під час планування активностей надворі, а для поточних справ перевіряти погодинні значення PM2.5. Якщо погодинна концентрація PM2.5 перебуває на підвищеному рівні, здоровим людям рекомендовано зменшити інтенсивні фізичні навантаження на відкритому повітрі протягом наступної години. Дітям, літнім людям, вагітним і людям із хронічними хворобами серця або легень у цей період радять уникати таких навантажень.

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