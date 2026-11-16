У Сінгапурі колишнього менеджера проєктів Нг Їнь Хона засудили до восьми місяців і двох тижнів ув’язнення за отримання хабара в розмірі 50 тисяч сінгапурських доларів від підрядника. 56-річний чоловік визнав провину в корупційному правопорушенні, ще один пункт обвинувачення суд врахував під час винесення вироку.

Як повідомляє Channel NewsAsia, Нг працював у компанії EM Services з 1994 до 2024 року. Із 2001 року він був менеджером проєктів, відповідальним за Раду Вест-Кост, а компанія, зокрема, забезпечувала проведення тендерів для місцевих рад.

Тендер на ремонт дахів

Наприкінці вересня 2022 року Рада Вест-Кост оголосила тендер на ремонт дахів 41 житлового блоку в районах Тебан-Гарденс, Пандан-Гарденс, Вест-Кост-Драйв і Джуронг-Вест. Нг був контактною особою для потенційних учасників торгів.

Компанія Atlas Maintenance подала заявку на 3,3 мільйона сінгапурських доларів і стала учасником із найнижчою ціновою пропозицією. Нг рекомендував передати контракт цій компанії, а рада схвалила рекомендацію. Формальний контракт підписали в березні 2023 року, роботи завершили в липні 2024-го. Остаточна вартість проєкту становила близько 3,3 мільйона сінгапурських доларів.

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Передача грошей і розслідування

Після того як Atlas Maintenance отримала контракт, її директор Реймонд Нг Чун Монг передав Нг Їнь Хону запечатаний коричневий конверт. За матеріалами суду, у ньому були банкноти номіналом 100 сінгапурських доларів на загальну суму 50 тисяч.

Нг Їнь Хон витратив 12,5 тисячі сінгапурських доларів на особисті та сімейні потреби. Решту коштів він зберігав, зокрема 3 тисячі сінгапурських доларів — у синьому чохлі в шухляді біля ліжка, а 34,5 тисячі — у конверті.

У квітні 2023 року Бюро з розслідування корупційних практик Сінгапуру заарештувало Нга. Він показав слідчим гроші та повернув всю суму, включно з витраченими коштами. Суд також врахував його раннє визнання провини, водночас зазначивши, що засуджений діяв із корисливих мотивів. Справи директора Atlas Maintenance та самої компанії, яким також висунули обвинувачення у зв’язку з хабарем, ще розглядаються.

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