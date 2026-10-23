У Сінгапурі мігрантам не платили до двох місяців — Channel NewsAsia

У Сінгапурі майже 240 трудових мігрантів не отримували заробітну плату протягом до двох місяців. Працівники зіткнулися із заявленими проблемами з виплатою зарплати у компаніях Process Maintenance Solutions та Jurong Technical & Construction, повідомляє Channel NewsAsia.

Допомога працівникам

Заступник генерального секретаря Національного конгресу профспілок Сінгапуру Дезмонд Чу заявив, що 19 і 20 жовтня представники Центру для трудових мігрантів і групи Assurance, Care and Engagement при Міністерстві трудових ресурсів зустрілися з 230 працівниками, щоб з’ясувати їхні потреби.

За його словами, Центр для трудових мігрантів і міністерство спільно надають допомогу, зокрема щоденне харчування майже 90 людям. Працівникам також пропонують допомогу з пошуком відповідної роботи, оформленням вимог щодо виплати зарплати, зокрема за понаднормову роботу, та фінансову підтримку за потреби.

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Наслідки невиплати

Чу зазначив, що майже всі постраждалі працівники є єдиними годувальниками у своїх родинах, а невиплата зарплат позначилася і на їхніх близьких удома. «День виплати минув, але зарплати не було. Потім минув ще один день виплати», — написав він у соцмережах.

Представник профспілки закликав тих, хто знає трудових мігрантів із проблемами щодо оплати праці, порадити їм звернутися на цілодобову гарячу лінію Центру для трудових мігрантів. Channel NewsAsia звернулося до Міністерства трудових ресурсів по додаткову інформацію.

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