У Сінгапурі могли отримати доступ до даних 4064 працівників — Channel NewsAsia

У Сінгапурі стороння особа могла отримати доступ до персональних даних до 4064 працівників державних медичних закладів і постачальників послуг соціального догляду. Інцидент виявили в ІТ-системі Advance Care Planning, яку використовує Агентство інтегрованого догляду (AIC).

Як повідомляє Channel NewsAsia, інцидент виявили 10 листопада. Потенційно доступними для сторонньої особи могли стати імена, номери телефонів, адреси електронної пошти та номери NRIC.

Ознак витоку даних пацієнтів немає

В AIC заявили, що наразі немає ознак компрометації медичних записів або даних пацієнтів. Інші системи агентства, за його даними, також не постраждали.

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Система Advance Care Planning призначена для фахівців, які допомагають людям документувати їхні побажання щодо майбутнього догляду. Після виявлення інциденту її тимчасово відключили, а фахівцям порадили використовувати паперові форми.

Розслідування триває

AIC подало заяву до поліції 10 листопада та повідомило про інцидент Агентство кібербезпеки Сінгапуру. Роботу системи відновили 12 листопада.

Агентство має намір продовжити розслідування, перевірити свої системи та спільно з Агентством кібербезпеки посилити кіберзахист. Усіх людей, яких потенційно зачепив інцидент, планують повідомити протягом трьох днів. Їм порадили обережно ставитися до підозрілих листів, повідомлень і дзвінків та не передавати персональні дані, паролі або одноразові коди неперевіреним особам.

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