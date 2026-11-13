У Сінгапурі направлення до клініки лікування ожиріння зросли на 50% — Channel NewsAsia

У Сінгапурі лікарня Tan Tock Seng за останні два роки зафіксувала зростання кількості направлень до своєї клініки лікування ожиріння на 50%. Через більший попит медзаклад розширив послуги та вдвічі збільшив кількість лікарів, медсестер і фармацевтів, які працюють із пацієнтами.

Як повідомляє Channel NewsAsia, медики пов'язують зростання звернень із кращим усвідомленням того, що ожиріння є складним медичним станом, а не лише наслідком харчування та фізичної активності. Приблизно семеро з десяти пацієнтів клініки Tan Tock Seng до звернення по медичну допомогу вже намагалися схуднути за допомогою дієт і вправ.

Чинники, що впливають на вагу

Старша консультантка ендокринологічного відділення лікарні Лі Їншан зазначила, що на збільшення ваги та результати спроб схуднення можуть впливати генетика, біологічні процеси, гормональні зміни й чинники довкілля. Серед чинників сучасного способу життя вона назвала нерегулярний режим харчування, пізні прийоми їжі та стрес.

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У приватному секторі попит також зростає. Телемедична клініка Trimly, що спеціалізується на медичному контролі ваги та почала працювати наприкінці 2025 року, від початку року зафіксувала збільшення кількості пацієнтів на 30%. Її керівництво планує до лютого наступного року розширити офіс і штат.

Поширеність ожиріння

За даними Міністерства охорони здоров'я Сінгапуру, частка людей з ожирінням у країні зросла з 10,5% у 2019–2020 роках до 12,7% у 2024 році. Ще 22,3% населення належать до категорії високого ризику за індексом маси тіла, а 43,6% мають абдомінальне ожиріння — окружність талії понад 90 см у чоловіків і понад 80 см у жінок.

NHG Health також проводить громадські програми Fitter Life та Lighter Life для контролю ваги й профілактики ускладнень. Кількість учасників цих програм за два роки подвоїлася. Лі наголосила, що лікування ожиріння спрямоване не лише на зниження ваги, а й на поліпшення здоров'я та зменшення ризиків діабету другого типу, підвищеного тиску, високого рівня холестерину, метаболічних хвороб печінки та обструктивного апное сну.

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