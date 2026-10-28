У Сінгапурі недільну велосмугу продовжать до 11,2 км — Channel NewsAsia

У Сінгапурі виділену недільну велосмугу в районі Seletar Aerospace Park до першого кварталу 2027 року подовжать із 4,6 до 11,2 км. Управління наземного транспорту Сінгапуру (LTA) повідомило, що роботи мають початися в листопаді.

Маршрут стане довшим

Нинішня 4,6-кілометрова Sunday Cycling Lane на West Camp Road працює щонеділі з 05:00 до 11:00. Її продовжать на 6,6 км, включивши до маршруту Seletar Aerospace Drive та Punggol Barat Drive. Як повідомляє Channel NewsAsia, розширення має забезпечити велосипедистам довший і безперервніший маршрут.

У LTA зазначили, що велосмуга активно використовується від часу її запровадження, а дорожній рух і робота автобусів залишалися безперебійними. Ініціативу також підтримали Сінгапурська федерація велоспорту та зацікавлені сторони вздовж Seletar Aerospace Drive.

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Правила руху

Маршрут позначать суцільними синіми лініями. Біля перехресть і в’їздів до об’єктів застосують пунктирну синю розмітку та червоні поперечні смуги. У години роботи велосмугою можуть користуватися лише автобуси та велосипедисти, за винятком визначених ділянок біля перехресть і під’їздів. Водіям дозволять виїжджати на ці відрізки для повороту, однак LTA закликало робити це обережно через рух автобусів і велосипедистів.

Sunday Cycling Lane вперше запустили на West Camp Road у жовтні 2022 року як шестимісячний експеримент для оцінки можливості виділити дорожній простір для групових велопоїздок у періоди низької інтенсивності автомобільного руху. У квітні 2023 року смугу зробили постійною.

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