У Сінгапурі німця судять за обвинуваченням у нападі на тодішню дівчину — Channel NewsAsia

У Сінгапурі судять 38-річного громадянина Німеччини Філіппа Бонкаца за трьома обвинуваченнями, пов’язаними з імовірним нападом на його тодішню дівчину у березні 2024 року. Як повідомляє Channel NewsAsia, він вирішив оскаржувати обвинувачення. За даними сторони обвинувачення, після інциденту жінку госпіталізували з переломом пальця.

Обставини справи

За матеріалами суду, інцидент нібито стався близько 03:00 2 березня 2024 року в квартирі житлового комплексу The Shore Residences у районі Марін-Парейд. На той час пара проживала разом.

Бонкаца обвинувачують у спричиненні тяжкої шкоди здоров’ю, незаконному позбавленні волі та спричиненні шкоди здоров’ю. У суді першою свідчила заявниця у справі.

Вона розповіла, що сварка почалася після того, як Бонкац нібито кинув у неї аркуш паперу, а вона кинула його назад. За її словами, він штовхнув її, через що вона впала. Вона також заявила, що після того, як у відповідь штовхнула його в ділянці тулуба, чоловік схопив її за волосся та підняв над підлогою.

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Свідчення заявниці

Заявниця сказала, що під час боротьби Бонкац вкусив її за мізинець. Згодом її госпіталізували з переломом пальця. Вона також повідомила, що раніше зверталася до поліції через інші ймовірні випадки насильства у стосунках.

Суд ще не перейшов до епізодів, у яких Бонкаца обвинувачують у тому, що він нібито утримував жінку на балконі, а також підняв її, схопивши за промежину та щелепу, після чого кинув на підлогу. Після понад години свідчень слухання перенесли на наступний день.

У разі визнання винним у спричиненні тяжкої шкоди здоров’ю Бонкацу може загрожувати до 10 років ув’язнення, штраф або тілесне покарання. За незаконне позбавлення волі передбачено до трьох років ув’язнення, штраф або обидва покарання. За спричинення шкоди здоров’ю можливі до трьох років ув’язнення, штраф до 5 тисяч сінгапурських доларів або обидва покарання.

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