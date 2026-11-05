У Сінгапурі 27-річного Маркуса Анґа І Шена засудили до двох років ув’язнення та штрафу в 15 тисяч сінгапурських доларів за схему, за якою чоловіків із платформ для знайомств заманювали на підлаштовані ігри в маджонг. Він визнав провину за вісьмома обвинуваченнями, зокрема у змові з метою шахрайства, кримінальному залякуванні та правопорушеннях, пов’язаних з азартними іграми, повідомляє Channel NewsAsia.

Фальшиві профілі та підставні гравці

За даними видання, приблизно у квітні 2024 року Анґ створив на OkCupid і Tinder профілі вигаданих жінок, додавши до них імена користувачів у Telegram. Він листувався з потенційними жертвами, видаючи себе за цих жінок, та запрошував їх зіграти в маджонг.

Коли зустріч погоджували, спільниця Анґа мала видати себе за жінку з профілю та провести гру. За столом із жертвою сиділи троє співучасників, кожен із визначеною роллю. Дехто вдавав друзів або родичів, а інші — незнайомих між собою людей.

Один із резервних гравців стежив за манерою гри жертви та передавав інформацію іншим учасникам. Спільники також мали заважати жертві зібрати виграшну комбінацію, складати комбінації для себе або скидати кістки, потрібні іншим учасникам групи. За словами Анґа, схема дозволяла спільникам вигравати у 99% випадків.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Щонайменше 28 потерпілих

Анґ створив у WhatsApp групу під назвою Sales appointment updates для координації спільників і проводив для них навчання щодо відведених ролей. Виграші збирали та передавали йому, після чого він виплачував учасникам від 300 до 500 сінгапурських доларів за кожну гру.

У 2024 році зафіксували щонайменше 28 потерпілих у 28 іграх. Анґа призначали гравцем у 18 іграх, із яких 12 відбулися за його участю. За його оцінкою, група заробила близько 100 тисяч сінгапурських доларів.

Одному з потерпілих після програшу 1 червня 2024 року повідомили, що він має сплатити 26 тисяч сінгапурських доларів, однак той відмовився. Іншого чоловіка також змушували віддати таку суму; Анґ погрожував прийти до нього на роботу та заявити поліції про нібито зґвалтування спільниці. Потерпілий згодом звернувся до поліції.

Анґа заарештували у червні 2024 року. Після звільнення під заставу він знову вчинив правопорушення, а після повторного надання застави — ще раз. Справи інших учасників схеми ще розглядаються. Одну зі спільниць, Олівію Чін Хуей Чжен, минулого місяця засудили до восьми місяців ув’язнення та штрафу в 3 тисячі сінгапурських доларів.

Читай нас у