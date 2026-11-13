У Сінгапурі PDPC не виявила чіткого зв’язку між витоками даних — Channel NewsAsia

Комісія із захисту персональних даних Сінгапуру (PDPC) заявила, що не виявила чіткого зв’язку між кількома нещодавніми витоками даних. Попередні результати перевірок свідчать, що значні інциденти, про які повідомляли минулого тижня, могли бути наслідком опортуністичних атак із використанням поширених вразливостей ІТ-систем, повідомляє Channel NewsAsia.

Ознак скоординованої кампанії не вбачають

У PDPC зазначили, що частина випадків пов’язана з глобальними витоками даних. Агентство кібербезпеки Сінгапуру також повідомило, що останні кіберінциденти, вочевидь, не були частиною скоординованої кампанії проти країни, а відображають ширшу світову тенденцію опортуністичних атак.

За останні тижні кібератаки зачепили кілька організацій у сфері охорони здоров’я, зокрема Minmed, Doctor Anywhere, Fullerton Health та Agency for Integrated Care. Про витоки або можливе розкриття персональної інформації також повідомляли оператор зв’язку M1, Singapore Airlines і медіакомпанія SPH Media.

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Рекомендації для компаній і користувачів

PDPC наголосила, що взаємопов’язані системи допомагають бізнесу працювати ефективніше, однак водночас створюють ризики для ланцюгів постачання та інтерфейсів програмування застосунків. За наявності вразливості в одній із таких систем зловмисникам може бути легше переміщуватися між системами, отримувати віддалений доступ і впливати на інших учасників ланцюга постачання.

Регулятор порадив організаціям регулярно перевіряти й усувати вразливості, захищати доступи та облікові дані, шифрувати чутливу інформацію або зберігати її офлайн. Компаніям також рекомендували збирати й зберігати лише необхідні дані та застосовувати заходи проти їх втрати або викрадення. Споживачам радять надавати мінімум персональних даних, користуватися додатковими електронними скриньками для другорядних сервісів і бути обережними щодо фішингових повідомлень після сповіщень про витік.

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