У Сінгапурі Міністерство трудових ресурсів розслідує діяльність приблизно 45 компаній, задіяних в операціях аеропорту Чангі, через ймовірні порушення правил оформлення дозволів на роботу. За даними Channel NewsAsia, слідчі вже виявили близько 270 працівників, залучення яких могло не відповідати вимогам їхніх дозволів на роботу.

Перевірка в аеропорту Чангі

Йдеться про працівників підрядників і субпідрядників компанії SATS, що займається наземним обслуговуванням. Розслідування почали після інспекції в аеропорту Чангі, під час якої міністерство виявило власників дозволів Employment Pass, які виконували роботи з обробки багажу.

За попередніми висновками відомства, дані про зарплати та посади, заявлені для цих власників дозволів, могли бути неправдивими. Інших працівників із дозволами на роботу також виявили на роботах з обробки багажу, що відрізнялися від посад, зазначених у їхніх документах.

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Контроль за підрядниками та санкції

Міністерство доручило SATS посилити контроль за підрядниками, зокрема перевіряти, чи залучають іноземних працівників відповідно до умов їхніх дозволів, а також усунути недоліки у дотриманні вимог. Іншим компаніям, залученим до операцій SATS, відомство нагадало про обов’язок дотримуватися Закону про працевлаштування іноземної робочої сили та вимог до дозволів на роботу.

Розслідування триває, а заходів примусового характеру вживатимуть, якщо порушення закону буде встановлено. За неправдиві декларації в заявках на дозвіл на роботу передбачено штраф до 20 тисяч сінгапурських доларів, ув’язнення строком до двох років або обидва покарання. Роботодавцям за незаконне залучення іноземних працівників може загрожувати фінансове стягнення до 10 тисяч сінгапурських доларів і заборона наймати власників дозволів на роботу.

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