У Сінгапурі під час національної служби щороку помирали 10–11 осіб — Channel NewsAsia

У Сінгапурі протягом 2016–2025 років під час повної національної служби щороку помирали в середньому 10–11 осіб. Про це у письмовій відповіді парламенту повідомив міністр оборони Чан Чунь Сін, пише Channel NewsAsia.

Причини смертей

За словами міністра, серед причин були самогубства, дорожньо-транспортні аварії та природні причини, зокрема хвороби. Найпоширенішою причиною смерті було самогубство, другою — ДТП. Чан зазначив, що така структура причин відповідає загальнонаціональній тенденції серед чоловіків віком від 10 до 30 років.

Упродовж цього періоду внаслідок самогубства в середньому помирали близько чотирьох учасників повної національної служби на рік. За оцінкою міністра, середньорічний показник самогубств серед них становив 0,009%. Для порівняння, національний показник серед чоловіків у Сінгапурі у 2024 році становив 0,014%; це останній рік, за який національні дані були остаточно сформовані.

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Служба у трьох структурах

Щороку повну національну службу у Збройних силах Сінгапуру, поліції та цивільній обороні проходять близько 45 тисяч чоловіків — громадян країни та постійних жителів. Дані міністр навів у відповідь на запит депутата Фадлі Фавзі щодо смертей неприродного характеру серед службовців цих трьох структур.

Чан Чунь Сін заявив, що Міністерство оборони та Міністерство внутрішніх справ серйозно ставляться до безпеки й добробуту кожного учасника служби. За його словами, кожну смерть ретельно розслідують, а за потреби запроваджують заходи, щоб зменшити ймовірність повторення подібних випадків. Обидва міністерства також публікують повідомлення про смерть службовця на території частини або під час виконання обов’язків.

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