У Сінгапурі підтримали поетапний доступ дітей до соцмереж — Channel NewsAsia

У Сінгапурі близько 80% батьків і майже 70% молодих людей підтримали поетапний доступ дітей до соціальних мереж, а не їхню повну заборону. Такими є результати обговорень Міністерства цифрового розвитку та інформації Сінгапуру з понад 2 тисячами батьків і молодих людей, повідомляє Channel NewsAsia.

Опитування, фокус-групи та зустрічі у школах проводили з червня до серпня 2026 року. Учасники вважали, що освіта, цифрова грамотність і поступове розширення доступу до платформ будуть стійкішим підходом, ніж загальні обмеження. Деякі молоді люди застерегли, що надто сувора заборона може створити ефект «забороненого плоду» та лише посилити інтерес до соцмереж.

Доступ відповідно до віку

Батьки та молодь загалом погодилися, що діти віком від нуля до шести років не повинні мати доступу до соціальних мереж, а користувачам від семи до 15 років потрібні сервіси, адаптовані до їхнього віку. Молоді учасники частіше підтримували ширший доступ після 16 років, вважаючи таких користувачів більш зрілими для самостійного контролю свого онлайн-часу. Водночас частина респондентів наголосила, що сам вік не завжди є достатнім критерієм зрілості.

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Міністерство заявило, що результати підтримують запропонований урядом підхід: доступ відповідно до віку та зміни в роботі платформ, які посилять захист неповнолітніх. Наступного року влада має намір представити законодавство щодо перевірки віку користувачів і безпечнішого дизайну соціальних мереж для підлітків.

Занепокоєння через надмірне користування

Надмірне користування соцмережами стало одним із головних приводів для занепокоєння як серед батьків, так і серед молоді. Приблизно 84% батьків також назвали серед ключових ризиків доступ дітей до неприйнятного контенту. Учасники обговорень звернули увагу, що автоматичне відтворення відео, нескінченна стрічка та персоналізовані рекомендації можуть заохочувати нав'язливе користування платформами.

Серед запропонованих стандартних запобіжників батьки найчастіше підтримували вимкнення автовідтворення, вимкнення можливості надсилати приватні повідомлення і щоденні ліміти екранного часу. Водночас вони хотіли мати змогу змінювати такі налаштування залежно від потреб дитини. Молоді люди застерігали, що жорсткі ліміти можуть перешкоджати навчанню та позакласним заняттям.

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