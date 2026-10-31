У Сінгапурі послабилася димка, показник PSI становив 56–67 — Channel NewsAsia

У Сінгапурі послабилася димка: станом на 07:00 31 жовтня погодинні показники PM2.5 у різних районах країни становили від 14 до 40 і всюди перебували в межах норми. 24-годинний Індекс стандартів забруднювачів повітря (PSI) становив від 56 до 67, що відповідає помірному рівню забруднення.

Прогноз поліпшення

За даними Channel NewsAsia, Метеорологічна служба Сінгапуру очікує подальшого поліпшення ситуації з димкою з початком міжмусонного періоду. Національне агентство з охорони довкілля Сінгапуру (NEA) повідомило, що в суботу на Суматрі, Калімантані, у Сінгапурі та прилеглих районах очікуються дощі, які мають допомогти стримати димку.

Агентство прогнозувало на суботу значення 24-годинного PSI від 51 до 70 пунктів, тобто в помірному діапазоні. Якість повітря в діапазоні від доброї до помірної зберігається з 23:00 неділі після попереднього періоду димки.

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Рекомендації для населення

NEA порадило враховувати прогноз 24-годинного PSI під час планування активностей надворі, а перед негайними активностями на відкритому повітрі перевіряти актуальні погодинні показники PM2.5. З огляду на прогноз на суботу всі групи населення можуть продовжувати звичну активність надворі.

Якщо погодинна концентрація PM2.5 зростає до підвищеного рівня, здоровим людям радять зменшити інтенсивні фізичні навантаження на відкритому повітрі протягом наступної години. Дітям, літнім людям, вагітним і людям із хронічними захворюваннями серця або легень у такій ситуації рекомендують уникати інтенсивної активності надворі.

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