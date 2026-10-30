У Сінгапурі працівницю засудили на три роки за побиття дитини — Channel NewsAsia

У Сінгапурі 29-річну домашню працівницю з Індонезії засудили до трьох років ув’язнення за неодноразове жорстоке поводження з чотирирічним невербальним хлопчиком з аутизмом, про якого вона мала піклуватися. Жінка щонайменше 23 рази вдарила дитину кулаком, а під час іншого епізоду двічі вдарила хлопчика ногою по голові.

Як повідомляє Channel NewsAsia, працівницю також покарали за записування трьох дітей родини оголеними в туалеті квартири. Серед них були семирічна сестра хлопчика та його однорічний брат. Два відео та дві фотографії вона надіслала своєму чоловікові, заявивши, що хотіла показати, як діти пустували.

Обставини справи

Жінка почала працювати в цій родині у січні. Приблизно через місяць вона спрямувала струмінь води з ручної душової лійки просто в обличчя однорічній дитині протягом 16 секунд. Хлопчик здригався та плакав.

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Роботодавець виявив на її телефоні відео й фотографії, що зафіксували жорстоке поводження та оголених дітей. Після цього жінку заарештували у березні. Під час розслідування виявили чотири відеозаписи та два фотознімки оголених дітей у туалеті.

Позиції сторін і суду

За даними судових документів, причиною насильства над чотирирічним хлопчиком були втома та роздратування працівниці через догляд за ним. Прокурор наголосив, що дитина намагалася прикриватися руками, але жінка відводила їх, щоб продовжити побиття. Він також зазначив, що хлопчик не міг звернутися по допомогу або розповісти батькам про насильство.

Адвокат жінки повідомив, що вона хотіла офіційно вибачитися перед потерпілими та їхньою родиною й визнавала: стрес та її попередні прохання перевести її на іншу роботу не виправдовують вчиненого. Суддя Шарміла Сріпаті-Шаназ заявила, що труднощі догляду за дитиною ніколи не можуть виправдати насильство. Вона додала, що за наявності доказів фізичних травм у дітей вирок був би значно суворішим.

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