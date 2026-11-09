У Сінгапурі призупинили частину тестів автономних авто — Channel NewsAsia

У районі Пунггол у Сінгапурі влада призупинила частину випробувань автономних автомобілів після двох небезпечних ситуацій, що сталися 5 листопада. Управління наземного транспорту Сінгапуру розслідує обидва випадки: компанії Grab наказали зупинити тестування на відповідних перехрестях, а ComfortDelGro — тимчасово не виконувати розвороти на перехресті Punggol Field.

Як повідомляє Channel NewsAsia, в одному з інцидентів автономний автомобіль Grab під час повороту ліворуч наблизився до школярки, яка переходила дорогу на перехресті. Відео інциденту опублікували у Facebook-групі SG Road Vigilante. Інший запис із відеореєстратора показав, як автономний автомобіль ComfortDelGro під час спроби розвернутися виїхав на траєкторію машини, що наближалася.

Випробування нових маршрутів

Обидві машини тестували нові маршрути для розширеного сервісу поїздок на вимогу, а не працювали на чинних фіксованих маршрутах шатлів. Це не перший інцидент із автономним транспортом у Пунгголі цього року: у січні автомобіль ComfortDelGro зіткнувся з дорожнім розділювачем під час тестування. Згодом регулятор встановив, що зіткнення сталося після того, як оператор безпеки перевів машину на ручне керування.

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За даними Міністерства транспорту Сінгапуру, станом на 3 листопада в Пунгголі курсували 15 пасажирських автономних автомобілів. Шатли на фіксованих маршрутах мають доповнювати громадський транспорт, забезпечуючи мешканцям пряміше сполучення житлових кварталів зі станціями метро та поліклініками.

Жителі підтримують продовження тестів

Опитані виданням мешканці району, особливо батьки малих дітей, висловили занепокоєння безпекою таких автомобілів. Водночас більшість із них підтримала продовження випробувань після перевірки інцидентів. Один із жителів, Ян Лоу, заявив, що тестування необхідне для виявлення проблем до ширшого запуску сервісу.

Послуги самокерованих шатлів Grab, що працюють у партнерстві з WeRide, стали доступними для пасажирів 1 квітня після випробувань, які почалися у вересні 2025 року. Шатли ComfortDelGro, що працюють у партнерстві з Pony.ai, запустили у червні. У липневому опитуванні регулятора 99% приблизно 900 респондентів повідомили, що почувалися безпечно під час поїздки та готові рекомендувати її іншим.

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