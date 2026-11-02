У Сінгапурі призупинили музичні заходи через скарги на шум — Channel NewsAsia

У Сінгапурі на території Tanjong Pagar Distripark тимчасово призупинили музичні заходи просто неба після скарг мешканців прилеглих районів на шум. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Незалежний музичний колектив Cream Team, який із 2023 року проводить у Distripark танцювальні події Ice Cream Sundays, 16 жовтня отримав повідомлення від адміністрації майданчика про запровадження суворіших обмежень. За словами співзасновника колективу Джейка Камачо, організаторам повідомили, що проведення заходів у попередньому форматі найближчим часом буде неможливим.

Скарги на шум

Tanjong Pagar Distripark на Keppel Road належить компанії Mapletree; на його території також розташований Сінгапурський художній музей. Mapletree заявила, що гучна музика під час заходів просто неба може завдавати незручностей сусідам і навколишній громаді. Компанія повідомила, що попросить орендарів і ліцензіатів тимчасово відмовитися від подій, які можуть спричиняти такі незручності.

За словами Камачо, першу скаргу на шум команда Ice Cream Sundays отримала в серпні. Її надіслали анонімним листом організаторам та кільком державним установам; у листуванні також згадували інші заходи в Distripark. Остання подія Ice Cream Sundays перед повідомленням про паузу відбулася 3 жовтня позаду блоку 37 — її перенесли далі від житлових будинків через дорогу.

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Камачо зазначив, що колектив також змінив розташування акустичних систем, аби зменшити рівень звуку в бік житлової забудови, та під час подій кожні дві години вимірював рівень шуму в децибелах.

Пошук альтернативних локацій

Організатори назвали Distripark важливим майданчиком завдяки його доступності та місткості. Події Ice Cream Sundays можуть збирати від 1 000 до 1 200 відвідувачів, а простір паркінгу між блоками 37 і 39 підходив для такого масштабу.

Співзасновник Culture SG Віра Сурія, чия команда проводила в Distripark R&B-захід SoulSet у червні, також наголосив, що незалежним організаторам складно знайти подібні за розміром і розташуванням локації за прийнятною ціною. Cream Team нині звертається до девелоперів і державних установ у пошуках нових місць для проведення заходів.

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