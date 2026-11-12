У Сінгапурі PUB розпочало пілот насосної машини — Channel NewsAsia

У Сінгапурі національне водне агентство PUB розпочало однорічне пілотне випробування дистанційно керованої насосної машини для відкачування води з підтоплених ділянок. Агентство також планує розширити випробування дорожніх датчиків, які відстежують рівень води на поверхні доріг у режимі реального часу, повідомляє Channel NewsAsia.

Нові інструменти представили напередодні сезону північно-східного мусону, який у країні зазвичай триває з грудня до березня. У PUB зазначили, що, попри розвиток дренажної інфраструктури, раптові підтоплення все ще трапляються, зокрема в низинних районах.

Насосна машина на гусеницях

Дистанційно керована машина є компактною гусеничною мобільною насосною платформою, призначеною для швидкого розгортання. Її можна спрямовувати в затоплені місця нерівною поверхнею та сходами, щоб відкачувати воду до найближчої дренажної системи.

Оператор може керувати технікою з відстані до 100 метрів. Це має зменшити потребу працівників заходити у підтоплені приміщення, де можуть бути небезпечні електричні установки. Машину передбачено використовувати, зокрема, у підвалах, на затоплених парковках і в тунелях.

За даними PUB, традиційне насосне обладнання може потребувати кількох годин на розгортання та щонайменше трьох-чотирьох працівників. Для нової машини достатньо однієї людини, яка керує нею, під'єднує шланги та стежить за безпекою зони.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Мінімальна продуктивність насоса становить 500 кубометрів води за годину — цього, за оцінкою агентства, достатньо, аби відкачати обсяг олімпійського басейну за п'ять годин. Техніка може безперервно працювати щонайменше сім годин без дозаправлення, а її продуктивність удвічі перевищує можливості переносних насосів, які використовують підрядники PUB.

Датчики біля доріг

Дорожні датчики встановлюють у водоприймальних камерах уздовж бордюрів. Вони мають фіксувати воду одразу після її накопичення на дорожньому покритті. Під час шестимісячного випробування, яке PUB проводило з кінця 2025 року й яке охопило попередній сезон мусонів, агентство встановило 30 таких пристроїв у місцях, схильних до підтоплень, зокрема на Кінгс-роуд, Крейг-роуд і Балморал-роуд.

Після обнадійливих результатів PUB планує додати ще 15 датчиків у районах, схильних до підтоплень. Агентство також вивчає можливість встановлювати їх біля житлових об'єктів, щоб мешканці могли раніше отримувати попередження та захищати майно й автомобілі.

У перспективі датчики хочуть об'єднати в єдину автоматизовану систему з наявними вимірювачами рівня води та відеоаналітикою камер спостереження. Нині PUB має понад 1200 датчиків рівня води в дренажних каналах і понад 700 камер відеоспостереження. До кінця 2028 року агентство планує встановити ще приблизно 500 датчиків і 200 камер.

Читай нас у