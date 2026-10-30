У Сінгапурі розшукують двох людей після ДТП із двома загиблими — Channel NewsAsia

У Сінгапурі поліція розшукує чоловіка та жінку, які, за попередніми даними, залишили місце аварії в районі Тампінес. У ДТП за участю двох автомобілів і мотоцикла загинули 24-річний мотоцикліст та його 24-річна пасажирка.

Аварія на Tampines Avenue 12

Зіткнення сталося близько 22:35 29 жовтня на Tampines Avenue 12. Мотоцикліста та пасажирку доправили до лікарні без свідомості, де вони згодом померли.

Як повідомляє Channel NewsAsia, коли правоохоронці прибули на місце, там не було водія-чоловіка та пасажирки одного з автомобілів.

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Пошуки тривають

Поліція заявила, що попереднє розслідування вказує: ці двоє залишили місце аварії після зіткнення. Правоохоронці встановлюють їхнє місцеперебування.

Водійку іншого автомобіля, 25-річну жінку, також доправили до лікарні. Вона була при свідомості. Розслідування обставин аварії триває.

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