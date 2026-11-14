У Сінгапурі скомпрометували дані 140 тисяч трудових мігрантів — Channel NewsAsia

У Сінгапурі внаслідок кіберінциденту в системі постачальника медичних послуг Fullerton Health були скомпрометовані записи приблизно 140 тисяч власників дозволів на роботу. Близько 43 тисяч записів стосувалися людей, чиї дозволи вже втратили чинність, повідомляє Channel NewsAsia.

Які дані могли бути порушені

Інцидент стосувався програми первинної медичної допомоги трудовим мігрантам Migrant Worker Primary Care Plan. За попередніми результатами розслідування, могли бути порушені повні імена працівників, іноземні ідентифікаційні номери, дати народження, номери мобільних телефонів, електронні та домашні адреси.

У Fullerton Health заявили, що відомості про здоров’я, медичні дані та особиста фінансова інформація не були скомпрометовані. Компанія повідомила, що дізналася про інцидент 31 жовтня, а 9 листопада оприлюднила повідомлення про нього, не назвавши тоді кількість постраждалих записів.

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Реакція компанії та влади

Після інциденту Fullerton Health ізолювала сервер, який забезпечував роботу програми, та запровадила запобіжні заходи у своїй мережі. Компанія створює новий сервер для порталу реєстрації в програмі; старий сервер повторно не використовуватимуть. Її постачальник послуг моніторингу безпеки Logicalis під час попередньої перевірки не виявив ознак аномалій або порушень безпеки серед ІТ-активів Fullerton Health, які він контролює.

Працівників, чиї записи зачепив інцидент, двічі сповістили через роботодавців. Міністерство трудових ресурсів Сінгапуру також надсилало повідомлення безпосередньо через застосунок FWMOMCare мовами, якими володіють працівники. Їм порадили обережно ставитися до небажаних електронних листів, дзвінків і повідомлень із запитами персональних даних.

Комісія із захисту персональних даних Сінгапуру заявила, що попередні дані вказують на опортуністичні атаки, які використовують поширені вразливості ІТ-систем. За її оцінкою, очевидного зв’язку між останніми інцидентами витоку даних немає.

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