Суд у Сінгапурі оштрафував 29-річну колишню фахівчиню з поведінкової терапії Трішію Лі Сянь на 5 тис. сінгапурських доларів за заподіяння болю чотирирічному хлопчику з особливими потребами. Жінка визнала провину за одним обвинуваченням у заподіянні болю неповнолітньому, повідомляє Channel NewsAsia.

Інцидент під час заняття

Інцидент стався 13 червня 2024 року під час заняття в спальні дитини. Лі працювала в центрі для людей з аутизмом, назву якого CNA не розкриває через судову заборону на розголошення, запроваджену для захисту особи потерпілого. Вона проводила заняття з хлопчиком двічі на тиждень, а батьки встановили в кімнаті камеру відеоспостереження.

Під час читання книжки дитина почала неспокійно поводитися. Терапевтка попросила його покласти обидві руки на стіл у позицію «тихі руки», якої її навчили для запобігання агресивній поведінці або вихоплюванню предметів. Хлопчик не виконав інструкції, намагався взяти книжку та вдарив жінку по обличчю, через що з неї впали окуляри.

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Після цього Лі двічі агресивно махнула лівою рукою вниз, кинула книжку на підлогу, потім на стіл і в стіну. Коли хлопчик знову вдарив її по обличчю, а згодом утретє вдарив і схопив окуляри, вона забрала їх, узяла дитину за руку й стягнула зі стільця на підлогу. За матеріалами справи, це завдало хлопчику фізичного болю. Події зафіксувала камера.

Рішення суду

Після інциденту Лі винесла дитину з кімнати та повідомила батькові, що хлопчик ударив її. Мати переглянула відеозапис, звернулася до центру, а згодом подала заяву до поліції. Дитину оглянули в лікарні: її стан оцінили як нормальний, помітних зовнішніх травм не виявили. Терапевтку звільнили з роботи.

Прокуратура просила призначити штраф від 5 тис. до 6 тис. сінгапурських доларів, назвавши справу винятковою через незначну шкоду та ізольований характер дій, що тривали кілька секунд. Суддя погодився, що рівень вини Лі був низьким, оскільки вона вчинила правопорушення після того, як її вдарили по обличчю. Водночас він наголосив, що фахівчиня знала про стан дитини та могла обрати інші способи реагування.

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