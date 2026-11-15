У Сінгапурі Управління наземного транспорту (LTA) за перші десять місяців 2026 року прибрало 489 велосипедів біля ключових транспортних вузлів та в інших місцях. Як повідомляє Channel NewsAsia, відомство посилює заходи проти велосипедів, залишених на проходах або поза визначеними місцями, а також прибирає занедбані велосипеди.

Перешкоди для пішоходів і працівників

У першій половині року LTA прибрало 186 велосипедів із велопарковок біля ключових транспортних вузлів та в інших локаціях, а в липні—жовтні — ще 303. Відомство зосереджується на місцях із великим потоком людей, зокрема біля станцій MRT, щоб звільнити проходи для пішоходів і місця для інших велосипедистів.

Поштарка, яка працює в житловому районі Admiralty Drive, розповіла CNA, що майже щодня мусить відсувати велосипеди та персональні засоби мобільності, залишені перед поштовими скриньками. За її словами, вона також бачила, як літнім мешканцям і людям на інвалідних візках було важко пройти через припарковані велосипеди. Інші жителі скаржилися, що велосипеди звужують проходи біля входів до житлових будинків.

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Строк повернення скоротять

Велосипеди, що перекривають громадські проходи, можуть перемістити до визначених зон або вилучити. Якщо велосипед не переміщували понад сім днів і він має ознаки невикористання, його можуть позначити для вилучення. Занедбаними вважають, зокрема, сильно іржаві велосипеди, транспорт без коліс чи сідла або той, що тривалий час стоїть на одному місці.

Після нещодавніх змін до Закону про наземний транспорт і пов’язані питання строк, протягом якого власник може забрати вилучений велосипед, скоротять із 30 до семи днів. Після цього перед утилізацією власникові нададуть ще сім днів попередження. LTA також вивчає можливість ефективніше використовувати простір для додаткових велопарковок і шукати альтернативні місця разом із власниками будівель.

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