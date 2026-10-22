У Сінгапурі трьох чоловіків ув’язнили за серію крадіжок з проникненням — Channel NewsAsia

Суд у Сінгапурі засудив трьох іноземців до ув’язнення за сплановані крадіжки з проникненням до приватних будинків. З одного помешкання вони викрали цінності на 644 700 сінгапурських доларів, або близько 505 тис. доларів США. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

62-річного іспансько-колумбійського чоловіка Ернандо Хіральдо Франко засудили до шести років і восьми місяців ув’язнення. 53-річний громадянин Мексики Гарсія Іглесіас Ектор Даніель та 49-річний мексикансько-колумбійський громадянин Гарсес Мурільйо Матео Андрес отримали по сім років і чотири місяці позбавлення волі. Усі троє визнали провину за кількома обвинуваченнями, зокрема у крадіжці, проникненні до житла та приховуванні злочинних доходів.

Підготовка до крадіжок

Як встановив суд, чоловіки вперше прибули до Сінгапуру в квітні або травні 2025 року. Вони шукали приватні житлові райони, а вночі обирали будинки без увімкненого світла та інших ознак присутності людей.

Франко орендував автомобіль для огляду міста та возив спільників до господарського магазину, де вони купили викрутку й електричну шліфувальну машину. Іглесіас і Гарсес придбали кепки, рукавички, маски й чорні куртки. За планом Франко мав стежити за ситуацією та чекати в автомобілі, тоді як двоє інших мали проникати до будинків.

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Два епізоди за дві ночі

Увечері 9 травня 2025 року чоловіки обрали будинок на Данірн-Клоуз. Іглесіас і Гарсес перелізли через стіну та проникли всередину через вікно, поки Франко чекав у припаркованому авто. Вони обшукали головну спальню та забрали золоті монети, ювелірні вироби, діамантові каблучки й сережки, дорогі годинники та готівку.

Наступного вечора вони намагалися проникнути до будинку на Енг-Нео-авеню. Двоє чоловіків увійшли через відчинені розсувні двері та безуспішно намагалися відкрити сейф викруткою. Літній мешканець будинку помітив Гарсеса на другому поверсі й підняв тривогу. Коли Іглесіас намагався втекти, чоловік вилив воду з чайника на підлогу, через що той послизнувся, однак зміг утекти.

Трьох чоловіків затримали біля їхнього готелю 11 травня 2025 року. За даними суду, поліція згодом знайшла всі викрадені речі.

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