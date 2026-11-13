У Сінгапурі велосипедист загинув у ДТП із самоскидом — Channel NewsAsia

У Сінгапурі 24-річний велосипедист загинув у ДТП за участю самоскида на дорозі Танах-Мерах-Кост-Роуд у районі Чангі. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на поліцію.

Аварія в Чангі

Поліція отримала повідомлення про ДТП за участю вантажівки-самоскида та велосипеда близько 8:00 у четвер, 12 листопада. Медик Сінгапурських сил цивільної оборони констатував смерть 24-річного велосипедиста на місці аварії.

38-річний водій самоскида співпрацює зі слідством, яке встановлює обставини ДТП.

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Ще дві аварії за два дні

Це був щонайменше третій випадок менш ніж за дві доби, коли велосипедист потрапив в аварію у східному регіоні Сінгапуру. Днем раніше 37-річна велосипедистка загинула в ДТП за участю самоскида на перехресті Ембер-Роуд та Ембер-Гарденс. Водія вантажівки, 47-річного чоловіка, заарештували за підозрою в кермуванні без належної обережності, що спричинило смерть. Розслідування триває.

Того ж дня 52-річний велосипедист потрапив у ДТП із таксі на перехресті Какі-Букит-авеню-2 та Еунос-Лінк. Його доправили до лікарні Чангі у свідомості, а 64-річний водій таксі допомагає поліції в розслідуванні.

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