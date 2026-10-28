У Сінгапурі відкрили тимчасову бібліотеку Snoopy з 10 тисячами книжок — Channel NewsAsia

У торговельному центрі Plaza Singapura в Сінгапурі відкрили тимчасову бібліотеку, оформлену за мотивами коміксів Peanuts про Снупі, Чарлі Брауна та їхніх друзів. Простір розташований на третьому поверсі центру й працюватиме щодня з 10:00 до 22:00 до 19 вересня 2027 року.

Книжки та тематичні простори

У бібліотеці зібрали близько 10 тисяч друкованих і цифрових книжок для дітей, зокрема популярні видання про персонажів Peanuts. Відвідувачам також доступні тематичні зони: клас Чарлі Брауна, шкільний автобус Peanuts і читацький куточок Snoopy Garden, повідомляє Channel NewsAsia.

В інтерактивній зоні Lucy’s Booth відвідувачі можуть відповісти на кілька запитань і отримати персоналізовані рекомендації книжок у вигляді друкованої закладки.

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Самообслуговування для читачів

Бібліотека працює у форматі самообслуговування. Для входу потрібно відсканувати сумісне з бібліотечною системою посвідчення, eCard Національної бібліотечної ради Сінгапуру або отримати денний QR-код за допомогою мобільного номера, зареєстрованого в Сінгапурі, чи електронної пошти. Позичати видання відвідувачі можуть через мобільний застосунок Національної бібліотечної ради.

Проєкт запустила Національна бібліотечна рада Сінгапуру. За словами її генеральної директорки Мелісси Там, бібліотека є частиною подальшої роботи ради в межах п’ятирічної національної ініціативи ReadSG, спрямованої на розвиток читання.

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