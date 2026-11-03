У Сінгапурі внесли законопроєкт про типові вироки молодим шахраям — Channel NewsAsia

У Сінгапурі Міністерство внутрішніх справ внесло до парламенту законопроєкт Sentencing (Scams) Bill, який передбачає ув’язнення або виправне навчання як основні й типові покарання для молодих людей, засуджених за шахрайство або сприяння шахрайським схемам. Ідеться про правопорушників, яким на момент скоєння злочину був 21 рік або менше, повідомляє Channel NewsAsia.

Винятки за особливих обставин

За даними відомства, виправне навчання або позбавлення волі мають бути основними та типовими варіантами вироку, якщо немає виняткових обставин. Запропоновані зміни стосуватимуться злочинів, скоєних до, у день або після набуття законом чинності.

Ініціативу внесли після рішення Високого суду, оприлюдненого 10 вересня. Суд зазначив, що ув’язнення чи виправне навчання не мають бути типовим вироком для молодих осіб, засуджених за сприяння шахрайству. Справа стосувалася апеляцій Мохамеда Ерзана Таіба Зорі та ще шести осіб, які були причетні до передавання банківських рахунків або облікових даних Singpass, використаних згодом для шахрайства.

Суд задовольнив апеляції у чотирьох справах і призначив пробацію та громадські покарання, а три інші апеляції відхилив. Шестеро із семи фігурантів на час правопорушень були молодшими за 21 рік.

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Позиція уряду

Старший міністр і міністр внутрішніх справ К. Шанмугам раніше заявляв, що уряд внесе законодавчі зміни для посилення стримувального підходу до покарання шахраїв та осіб, які їм допомагають. За його словами, підхід Високого суду, який надає першочергове значення реабілітації молодих правопорушників, суперечить рекомендаціям щодо призначення покарань.

У 2025 році поліція Сінгапуру розслідувала понад 1 000 молодих людей у зв’язку з повідомленнями про шахрайство. Кількість молоді, яка вчинила обман та пов’язані з ним правопорушення, зросла на 37% — з 814 осіб у 2024 році до 1 114 у 2025-му. У МВС зазначили, що такі молоді люди переважно фігурували у справах як посередники, які допомагали проводити шахрайські операції.

Від 2023 року парламент Сінгапуру ухвалив п’ять законопроєктів, спрямованих на посилення законодавства проти шахрайства. У листопаді 2025 року також ухвалили норму про обов’язкове покарання палицями — від шести до 24 ударів — для шахраїв і окремих учасників шахрайських угруповань. Для посередників, які допомагають шахраям, передбачене таке покарання на розсуд суду — до 12 ударів.

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