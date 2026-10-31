У Сінгапурі водієві висунуть дев’ять обвинувачень після смертельної ДТП — Channel NewsAsia

У Сінгапурі 30-річний чоловік має постати перед судом за дев’ятьма обвинуваченнями після аварії в районі Тампінес, у якій загинули двоє 24-річних людей. Серед обвинувачень — небезпечне водіння, що спричинило смерть, а також інші порушення правил дорожнього руху.

Аварія на Tampines Avenue 12

Зіткнення за участю двох автомобілів і мотоцикла сталося приблизно о 22:35 29 жовтня на Tampines Avenue 12. 24-річного мотоцикліста та його 24-річну пасажирку доправили до лікарні непритомними, де вони згодом померли.

25-річну водійку одного з автомобілів також госпіталізували, вона була при тямі. Як повідомляє Channel NewsAsia, водій іншої машини, за даними поліції, не надав допомоги постраждалим, залишив автомобіль і втік разом із 29-річною пасажиркою.

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Затримання та обвинувачення

За даними поліції, особи чоловіка й жінки встановили завдяки оперативним заходам, записам поліцейських камер і камер відеоспостереження. Їх затримали 30 жовтня поблизу West Coast Road.

Попереднє розслідування, за даними поліції, встановило, що чоловік керував знятим із реєстрації автомобілем із клонованим номерним знаком, перебуваючи під забороною на керування транспортом. Йому мають висунути обвинувачення, зокрема в небезпечному водінні, що спричинило смерть і травми, а також у повторному керуванні транспортом під час дії заборони.

Інші епізоди справи

Інші обвинувачення стосуються незупинення після аварії, ненадання допомоги, використання незастрахованого та знятого з реєстрації автомобіля, експлуатації автомобіля без ліцензії та демонстрації фальшивого номерного знака. За небезпечне водіння, що спричинило смерть, у Сінгапурі передбачене покарання до восьми років ув’язнення.

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