У Сінгапурі вуаєрист отримав 28 тижнів в’язниці — Channel NewsAsia

У Сінгапурі суд засудив 41-річного Гарі Хуан Кунцзє до 28 тижнів ув’язнення за вуаєризм. Чоловік визнав провину в прихованому фільмуванні жінки в червні 2026 року. Суддя також попередив його, що в разі повторного правопорушення суд може розглянути покарання ударами палицею.

Епізод у торговому центрі

Як повідомляє Channel NewsAsia, 20 червня Хуан дорогою з роботи побачив жінку, яка його зацікавила, та пішов за нею на ескалатор у торговому центрі Northpoint City в районі Ішун. Там він розмістив мобільний телефон під її спідницею, щоб зробити незаконний запис.

За даними суду, чоловік переглянув відео для сексуального задоволення, після чого видалив його. Він також визнав, що у травні та червні 2026 року приблизно двічі на тиждень приховано фільмував інших жінок. Загалом ідеться орієнтовно про 20 потерпілих. Записи він видаляв, тому поліції не вдалося їх відновити.

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Попередні вироки

Поліція затримала Хуана 8 липня під час операції на станції метро Khatib. Раніше він неодноразово отримував тюремні строки за подібні правопорушення: судимості фіксували щороку з 2018 до 2022 року, а також у 2025-му. Один із попередніх строків перевищував 60 тижнів.

Прокуратура просила призначити від 22 до 25 тижнів ув’язнення. Суддя Р Арвіндрен назвав цю позицію надто м’якою з огляду на зізнання обвинуваченого щодо регулярного незаконного фільмування. Хуан, який представляв себе сам, заявив про каяття, пов’язав свої дії зі стресом на роботі та повідомив, що звертається по психіатричну допомогу.

За законодавством Сінгапуру за вуаєризм можливі до двох років ув’язнення, штраф, покарання ударами палицею або поєднання цих санкцій.

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