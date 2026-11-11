У Сінгапурі з 16 листопада тестуватимуть скрембл-перехід — Channel NewsAsia

У Сінгапурі з 16 листопада на три місяці запустять тестовий скрембл-перехід на перехресті Джу-Чіат-роуд та Іст-Кост-роуд, перед торговельним центром i12 Katong. За такої схеми автомобільний рух з усіх напрямків ненадовго зупинятимуть, щоб пішоходи могли перейти перехрестя прямо або по діагоналі.

Як повідомляє Channel NewsAsia, пілотний проєкт є частиною заходів для поліпшення транспортного потоку та безпеки пішоходів. Депутат парламенту від округу Марін-Парейд—Бредделл-Гайтс Го Пей Мін зазначив, що перехрестя часто завантажене, а автомобілі, які повертають, ледь не збивали там пішоходів.

Зміни для водіїв і пішоходів

Управління наземного транспорту Сінгапуру стежитиме за рухом автомобілів і пішоходів упродовж тримісячного випробування, щоб оцінити ефективність нового порядку. Відомство попередило, що схема може зробити пересування пішки зручнішим і безпечнішим, однак час очікування може зрости і для водіїв, і для пішоходів.

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Також із 16 листопада постійно обмежать правий поворот з Іст-Кост-роуд на Джу-Чіат-роуд. Мешканці прилеглих житлових кварталів зможуть потрапляти до своїх районів альтернативними маршрутами. Водіям рекомендували заздалегідь планувати поїздки, а пішоходам — користуватися визначеними переходами та дотримуватися сигналів світлофора.

Рідкісна схема для Сінгапуру

Скрембл-переходи рідкісні в Сінгапурі: постійно діє лише один — на перехресті Робінсон-роуд і Бун-Тат-стріт, поблизу фудцентру Лау Па Сат. Останнє подібне випробування відбулося у грудні 2017 року на перехресті Кернгілл-роуд і Орчард-роуд. Воно тривало місяць і не стало постійним.

У грудні 2006 року шестимісячний тест скрембл-переходу проводили на перехресті Байдефорд-роуд і Орчард-роуд, але його також не зробили постійним. Після завершення нового пілоту влада оцінить результати та вирішить, чи зберігати цю схему руху на перехресті Джу-Чіат-роуд та Іст-Кост-роуд.

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