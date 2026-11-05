У Сінгапурі заперечили відключення світла на КПП Вудлендс — Channel NewsAsia

Сінгапурське Управління імміграції та контрольно-пропускних пунктів (ICA) заперечило повідомлення про те, що затори на дамбі між Сінгапуром і малайзійським Джохор-Бару виникли через масштабне відключення електроенергії на контрольно-пропускному пункті Вудлендс. Як повідомляє Channel NewsAsia, у відомстві заявили, що того дня на КПП не було перебоїв з електропостачанням.

Планові технічні роботи

За даними ICA, у середу з 10:00 до 14:00 на старому КПП Вудлендс проводили планові електротехнічні роботи. На цей час пункт тимчасово не міг оформлювати вантажівки, що прибували, однак оформлення вантажного транспорту продовжувалося на КПП Вудлендс.

У цей період на дамбі накопичився потік вантажівок, що прямували до Сінгапуру. Роботу старого КПП відновили приблизно о 16:00.

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Дві вантажівки заблокували смугу

Пізніше на малайзійському боці дамби у напрямку Сінгапуру зламалися дві вантажівки — приблизно о 16:30 та 18:30. Вони перекрили одну з трьох смуг для в’їзду, через що черги простягнулися від місць поломок у бік Малайзії. Ситуацію також ускладнив вечірній пік.

Першу вантажівку прибрали о 21:50, другу — близько 00:22 наступного дня. ICA публікувало попередження про затримки та повідомляло, коли перекрита смуга знову стала доступною. О 22:15 поїздка з Джохор-Бару до Сінгапуру тривала від 60 до 90 хвилин, у зворотному напрямку — від 50 до 70 хвилин.

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