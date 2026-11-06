У Сінгапурі 6 листопада Збройні сили країни відкрили Командування підготовки цифрової та розвідувальної служби — DIS Training Command (DTCOM). Нова структура об’єднала навчальні підрозділи Digital and Intelligence Service — четвертого виду Збройних сил Сінгапуру — для координованої підготовки персоналу в умовах швидкої зміни технологій і загроз, повідомляє Channel NewsAsia.

Церемонія відкриття відбулася в таборі Букіт-Панджанг. За даними Міністерства оборони Сінгапуру, командування готуватиме фахівців у шести сферах: розвідці, кібербезпеці, цифрових технологіях, командуванні, управлінні, зв’язку та комп’ютерних системах, електронному захисті й інформаційній обороні.

Навчання для мінливих загроз

Очільник Digital and Intelligence Service генерал-майор Лі Їцзін заявив, що професійні знання у цих сферах швидко втрачають актуальність, оскільки технології та загрози постійно змінюються. За його словами, завдання DTCOM полягає в розвитку майстерності персоналу та підтриманні актуальності його знань і навичок.

Керівник офісу розвитку нового командування Куек Шен Цюань зазначив, що через зміни цифрового середовища методи навчання потрібно постійно адаптувати. До курсів включатимуть практичний досвід і засвоєні уроки, щоб підготовка залишалася прикладною та відповідала новим загрозам.

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Школи та навчальні напрями

DTCOM відповідатиме за навчання представників усіх спеціальностей служби — від базової підготовки до поглиблених курсів і розвитку лідерських навичок. До його складу входитимуть спеціалізовані школи та підрозділи у шести напрямах, а нові структури планують поступово створювати у 2027 році.

Серед наявних підрозділів є Школа зображень і геопросторових даних, де навчають створювати розвідувальні матеріали, зокрема карти для підготовки Збройних сил та операцій із гуманітарної допомоги й ліквідації наслідків стихійних лих. Також діє новостворена Школа безперервної освіти та розвитку, яка забезпечує можливості навчання й професійного розвитку поза межами навчальних закладів.

У 2027 році також мають запустити Школу технологій та аналізу розвідданих для використання цифрових технологій і штучного інтелекту у виявленні загроз, а також Об’єднану школу розвідки. Командування розвиватиме підготовку військовослужбовців національної служби, готових до виконання завдань. Командир DTCOM Стівен Лім наголосив, що вирішальну роль в обороні країни відіграють фахівці, які працюють із технологіями.

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