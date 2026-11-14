У Сінгапурі запустили мережу для доставки допомоги в Газу — Channel NewsAsia

У Сінгапурі створили мережу SG for Humanity, покликану посилити доставку гуманітарної допомоги до Гази через співпрацю з організаціями на Близькому Сході. До перших чотирьох партнерів ініціативи увійшли Humanity Matters, Mercy Relief, Фонд Rahmatan Lil Alamin Foundation та Сінгапурський Червоний Хрест, повідомляє Channel NewsAsia.

Партнерства в Єгипті

Виконувач обов'язків міністра у справах мусульман Закі Мохамад заявив, що окремим організаціям складно самостійно долати логістичні перешкоди під час перевезення вантажів до Гази. За його словами, мережа допоможе сінгапурським групам налагоджувати контакти з партнерами в Єгипті та Газі, а також дотримуватися процедур і вимог місцевої влади.

Під час поїздки до Єгипту та Саудівської Аравії Мохамад відвідав район прикордонного переходу Рафах, логістичний центр Єгипетського Червоного Півмісяця та Палестинську лікарню в Єгипті. Він зазначив, що доставка допомоги до Гази й надалі має логістичні труднощі, однак місцеві неурядові організації та Єгипетський Червоний Півмісяць мають досвід роботи на місці.

За словами посадовця, до Гази щодня прямує приблизно 200 вантажівок, хоча максимальна пропускна спроможність може сягати 600. Він додав, що результативність допомоги слід оцінювати не за обсягом відправлених вантажів, а за тим, скільки з них фактично доходить до людей у Газі та переміщених осіб.

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Фінансування та зимова допомога

Сінгапурський Червоний Хрест і Rahmatan Lil Alamin Foundation передали Єгипетському Червоному Півмісяцю чеки майже на 1 млн сінгапурських доларів, або близько 776 тис. доларів США. Окремо, в межах угоди з Єгипетським Червоним Півмісяцем, укладеної в червні, фонд передав чек на понад 754 тис. сінгапурських доларів для підтримки дітей і родин у Газі та переміщених дітей і родин в Єгипті.

Mercy Relief планує забезпечити гарячими стравами, продуктовими наборами та допомогою для підтримки засобів до існування 7 800 людей у Газі з листопада 2026 року до лютого 2027 року. Ще 850 дітей і вчителів у чотирьох тимчасових навчальних просторах щотижня отримуватимуть гарячі страви. Humanity Matters розподілятиме легкі утеплені ковдри серед переміщених пацієнтів із Гази та їхніх доглядальників у Палестинській лікарні, а також намети й брезент серед постраждалих від зимових повеней.

Від жовтня 2023 року уряд Сінгапуру, гуманітарні організації та громада країни спрямували понад 25 млн сінгапурських доларів гуманітарної допомоги постраждалим від кризи в Газі.

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