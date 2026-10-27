У Сінгапурі запустили програму психологічної першої допомоги для молоді — Channel NewsAsia

У Сінгапурі 27 жовтня запустили волонтерську програму для молоді, учасників якої навчатимуть надавати психологічну першу допомогу ровесникам під час надзвичайних ситуацій і криз. Ініціатива Human Emergency Assistance and Response Teams (HEART) Associates Youth Wing має допомогти молодим людям підтримувати одне одного та зміцнювати стійкість громад.

До першої групи увійдуть 30 молодих людей, тоді як загалом інтерес до програми висловили близько 100 осіб. Очікується, що більшість інших охочих долучаться до неї до кінця року, повідомляє Channel NewsAsia.

Підтримка однолітків

Програму презентувала друга міністерка внутрішніх і закордонних справ Сінгапуру Сім Анн на форумі, організованому психологічним підрозділом Міністерства внутрішніх справ. За її словами, під час криз молоді люди, як і всі інші, можуть переживати психологічний дистрес і нерідко насамперед звертаються по підтримку до друзів та однолітків.

Учасники займатимуться просвітницькою роботою серед молоді та надаватимуть підтримку за принципом «рівний рівному». Вони також застосовуватимуть знання з психології та суміжних дисциплін для підтримки людей у кризових ситуаціях.

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Навчання через практику

Серед учасників програми — студенти третього курсу політехнічних закладів, а також студенти бакалаврських і магістерських програм із психології, соціальної роботи та інших напрямів, пов’язаних із психічним здоров’ям. Навчання передбачає рольові вправи, лекції, дискусії та розбір кейсів за участю фахівців.

Учасники опановуватимуть навички емпатійного спілкування, уважного слухання та підтримки ровесників у психологічному дистресі. Директорка психологічних досліджень психологічного підрозділу МВС Діонг Сью Ман зазначила, що молоді волонтери можуть краще знаходити спільну мову з ровесниками завдяки розумінню молодіжного сленгу та соціальних мереж.

Програма є молодіжним напрямом мережі HEART Professionals Network, створеної у липні 2025 року для співпраці між психологами Home Team і професійними об’єднаннями у сфері психічного здоров’я та кризового реагування.

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