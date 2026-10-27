У Сінгапурі засудили шістьох учасників мережі продажу вейпів — Channel NewsAsia

У Сінгапурі шістьох учасників місцевої мережі збуту вейпів, завезених із Малайзії, засудили до ув’язнення та штрафів. Як повідомляє Channel NewsAsia, угруповання використовувало два склади в Сінгапурі та мало трирівневу ієрархію.

Вироки учасникам мережі

Місцевий керівник мережі Тей Лер Вей отримав 25 місяців ув’язнення та штраф у 100 тисяч сінгапурських доларів. Тео Цзінь Жуй, який був місцевим дистриб’ютором і працював на складі в Ленторі, засуджений до 21 місяця ув’язнення та такого самого штрафу.

Ще чотирьох дистриб’юторів нижчого рівня — Тана Бун Хао, Філікса Тео Ван Че, Іу Бін Юаня та Найджела Кхін Яо Чжі — засудили до 10 місяців ув’язнення кожного. Їм також призначили штрафи від 8 тисяч до 24 тисяч сінгапурських доларів.

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Схема збуту та вилучення

За даними видання, мережа діяла від середини 2022 року до 16 жовтня 2025 року. Її керівники в Сінгапурі отримували вказівки від людини, яка перебувала в Малайзії та була відома лише під псевдонімом Nobody. Районні дистриб’ютори отримували запаковані замовлення, доставляли їх покупцям у закріплених поштових зонах і збирали готівкові платежі.

Тей спочатку працював районним дистриб’ютором, а згодом став місцевим дистриб’ютором і керівником складу на Мандай-роуд. За оцінкою самого Тея, за весь час участі в угрупованні він заробив близько 435 тисяч сінгапурських доларів.

16 жовтня 2025 року правоохоронці вилучили з двох складів мережі понад 57 тисяч вейпів і пов’язаних із ними компонентів. Раніше вироки також отримали двоє інших місцевих керівників угруповання: Вонг І Вей був засуджений до 25 місяців ув’язнення та штрафу в 100 тисяч сінгапурських доларів, а Кеннет Тан Хон Чан — до 45 місяців ув’язнення, штрафу в 36 тисяч сінгапурських доларів і заборони керувати автомобілем.

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