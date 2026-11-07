У Сінгапурі затримали підозрюваного після нападу й погоні — Channel NewsAsia

У Сінгапурі поліція затримала 33-річного чоловіка, якого підозрюють у нападі на іншого чоловіка з гострим предметом на River Valley Road. Після втечі з місця події автомобілем він не зупинився на вимогу патруля, а під час переслідування зіткнувся з іншим авто та перекинувся.

Напад і переслідування

За даними Channel NewsAsia, повідомлення про напад надійшло до поліції близько 20:35 у п’ятницю, 6 листопада. За попередніми даними правоохоронців, підозрюваний нібито напав на 34-річного чоловіка з гострим предметом, після чого поїхав із місця події.

Потерпілий зазнав травм, його доправили до лікарні у свідомості. Близько 00:05 у суботу патрульні на Tessensohn Road помітили автомобіль підозрюваного та подали сигнал зупинитися. Водій вимогу не виконав і поїхав далі, повідомила поліція.

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Зіткнення на перехресті

Під час погоні автомобіль підозрюваного зіткнувся з іншою машиною та перекинувся на перехресті Race Course Road і Birch Road. 36-річного водія другого автомобіля та двох його пасажирок віком від 26 до 42 років також доправили до лікарні у свідомості.

Чоловіка затримали на місці аварії. Йому планували висунути обвинувачення у завданні шкоди небезпечним способом і відмові надати зразок видихуваного повітря. Також поліція розслідуватиме можливе небезпечне керування автомобілем, яке призвело до травм.

За сингапурським законодавством, завдання шкоди небезпечним способом карається позбавленням волі на строк до семи років, штрафом, тілесним покаранням або поєднанням цих санкцій. Відмова надати зразок видихуваного повітря може передбачати штраф від 1 тисячі до 5 тисяч сінгапурських доларів або ув’язнення на строк до шести місяців.

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