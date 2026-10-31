У Сінгапурі збудують понад 6 тисяч помешкань у Тоа-Пайо-Вест — Channel NewsAsia

У Сінгапурі в районі Тоа-Пайо-Вест протягом наступного десятиліття планують збудувати понад 6 тисяч нових помешкань. Більшість житла буде державним, також передбачено приватну забудову. Проєкт є наступним етапом оновлення одного з найстаріших районів державного житла країни, повідомляє Channel NewsAsia.

Плани 31 жовтня представив міністр національного розвитку Чі Хун Тат під час відкриття виставки генерального плану Тоа-Пайо-Вест. Біля станції метро Caldecott MRT мають створити новий осередок із комерційними, громадськими та рекреаційними об’єктами, який доповнить чинний центр району в Тоа-Пайо-Сентрал.

Перший житловий проєкт

Першим проєктом у межах плану стане Toa Payoh Hillside, який запропонують у межах продажу BTO у листопаді 2026 року. Комплекс поруч зі станцією Caldecott MRT складатиметься з п’яти житлових блоків заввишки від 31 до 43 поверхів і матиме приблизно 1,6 тисячі квартир.

У проєкті заплановано 590 двокімнатних квартир Flexi, 580 чотирикімнатних квартир, близько 230 квартир соціального орендного житла та 260 Community Care Apartments — квартир із доглядом і соціальною підтримкою для літніх людей. Це будуть перші такі квартири в Тоа-Пайо. Для мешканців також передбачені супермаркет, магазини, фудкорт, дитячі майданчики, фітнес-зони, громадські сади та тераси на дахах.

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Із листопадового продажу BTO віковий поріг для претендентів на Community Care Apartments знизять із 65 до 55 років. Блок із такими квартирами матиме пряме сполучення з центром активного довголіття, центром мережі мешканців і павільйоном кварталу, а до станції метро можна буде пройти критим маршрутом.

Парки та нові маршрути

У Тоа-Пайо-Вест також заплановано парк здоров’я площею 1,2 гектара, сполучений із багатофункціональною забудовою площею. У ньому мають облаштувати тематичні дитячі майданчики, бігову доріжку, фітнес-станції, стежку для спостереження за метеликами, сенсорну зону та дощові сади.

Через район проходитиме Central Green Valley — система парків і зелених зон, що з’єднає житлові квартали з ключовими об’єктами. Також запланований 15-метровий озеленений громадський коридор між Caldecott MRT та Лоронг 1 Тоа-Пайо. Окремо тривають роботи над інтегрованим комплексом Тоа-Пайо поблизу чинного центру району, завершення якого очікують до 2030 року.

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