У Сінгапурі Нувель Чуа Руоші визнала провину за кількома обвинуваченнями у справі про смерть чотирирічної Меган Кхунг. Серед них — змова з метою жорстокого поводження з дитиною, незаконне поводження з тілом померлої та вживання наркотиків, повідомляє Channel NewsAsia.

За даними видання, Меган понад рік зазнавала насильства з боку матері Фу Лі Пін та її партнера Вонг Ші Сяна. Дівчинка померла після того, як 21 лютого 2020 року Вонг ударив її в живіт. Чуа прибула до квартири в ранні години наступного дня, побачила Меган на підлозі спальні та сказала про це Фу й Вонгу. Вони відповіли, що дитина нібито лише намагається привернути увагу.

Відео насильства у суді

У суді показали відеозаписи жорстокого поводження з дівчинкою, частину з яких зняла Чуа. Суддя попередив присутніх, що кадри можуть бути травматичними, та дозволив охочим залишити залу.

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Як повідомляє Channel NewsAsia, Меган били, штовхали, змушували носити брудний підгузок на голові та їсти їжу зі смітника. Із січня 2020 року її позбавляли їжі, а також не дозволяли вдягатися через сліди крові на одязі від ран. Дівчинку також змушували спати в ящику для рослин біля спальні, куди потрапляло післяобіднє сонце.

Знищення тіла

Після смерті Меган тіло залишили у квартирі, а 8 травня 2020 року Фу, Вонг і Чуа повернулися туди. За матеріалами справи, Вонг загорнув тіло дитини та поклав його в коробку. Тіло спалили в металевій бочці в майстерні, а Вонг згодом висипав попіл у море поблизу парку Іст-Кост. Рештки Меган і бочку так і не знайшли.

Матір дівчинки у квітні 2025 року засудили до 19 років ув'язнення за обвинуваченнями, що включали жорстоке поводження з дитиною та незаконне поводження з тілом померлої. Вонг отримав 30 років ув'язнення та 17 ударів палицею. За умисне незаконне поводження з тілом померлої Чуа може загрожувати до семи років ув'язнення.

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