У Сінгапурі зібрали понад 11 млн сінгапурських доларів — Channel NewsAsia

У Сінгапурі щорічний благодійний телевізійний вечір President's Challenge Night зібрав 11 045 752 сінгапурські долари станом на вечір 25 жовтня 2026 року. Захід відбувся в театрі медіакомпанії Mediacorp та був присвячений збору коштів для ініціативи President's Challenge.

Як повідомляє Channel NewsAsia, сума пожертв становила близько 8,6 млн доларів США. Збір триватиме до 23:59 1 листопада 2026 року через офіційний сайт President's Challenge Night.

Виступ президента

Президент Сінгапуру Тарман Шанмуґаратнам вийшов на сцену та зіграв на компангу — традиційному малайському ручному барабані. Він долучився до номера виконавців Singapore Polytechnic, у якому поєднали гру на компангу, дикір барат і малайський танець.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Акторка Зої Тей виступила разом із гуртом Seri Thera, що виконує дикір барат — традиційний вид малайського мистецтва з ритмічним співом, поезією та синхронними рухами. Співачка Іман Фанді й скрипалька Селін Нґ приєдналися до танцюристів Sri Warisan у постановці Сом Саїда.

Міжнародні та місцеві виконавці

У програмі також виступили попгурт Johnny Hates Jazz, який виконав композиції Shattered Dreams, Turn Back The Clock та I Don't Want To Be A Hero, а також японська танцювальна трупа Avantgardey. Співак і актор Натан Гартіно заспівав Can You Feel The Love Tonight разом із 14-річною Анісою та громадським хором The Joyful Voices.

Усі кошти, зібрані через President's Challenge, спрямують на підтримку 120 програм, що допомагають понад 100 тисячам людей та членам їхніх родин у Сінгапурі.

Читай нас у