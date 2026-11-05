У Сінгапурі зріс попит на курси самооборони для дітей — Channel NewsAsia

У Сінгапурі кілька спортивних залів, що навчають самооборони, фіксують зростання попиту на заняття для дітей. Батьки прагнуть не лише поліпшити фізичну форму дітей, а й розвинути в них упевненість, дисципліну та стійкість, повідомляє Channel NewsAsia.

У залі Kravist, де викладають крав-магу, кількість груп для учнів віком від шести до 12 років зросла приблизно з шести після відновлення тренувань по завершенні пандемічних обмежень до 11. За словами засновника та головного інструктора Едвіна Пенга, батьки часто записують дітей перед переходом до нової школи — зокрема шестирічних перед початковою школою та 12-річних перед середньою.

Зростання кількості учнів

У Kapap Academy кількість дітей на заняттях із самооборони у філіях у районі Бугіс і Центральному діловому районі за рік більш ніж подвоїлася — до 20 учнів. Ще близько 20 дітей перебувають у списку очікування, тож академія планує розширити програму. Генеральна директорка й тренерка Цінь Юньцюань зазначила, що батьки дедалі частіше шукають практичні заняття, побудовані на моделюванні реальних ситуацій, а не традиційні бойові мистецтва з повторюваними вправами.

У жіночому клубі муай-тай SixSigma, який тренується на Національному стадіоні, за останній рік кількість дітей на заняттях зросла на величину до 50%. Засновниця й тренерка Наталі Сох сказала, що батьки, які раніше обирали для дітей переважно табори або канікулярні програми, тепер частіше записують їх на регулярні тренування у будні.

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Наголос на уникненні конфлікту

Частина батьків звертається до тренерів через побоювання щодо булінгу в школах. Едвін Пенг розповів, що після резонансних повідомлень про шкільне насильство або їх поширення в соціальних мережах Kravist зазвичай отримує більше запитів.

Водночас тренери наголошують: дітей мають навчати не лише прийомів, а й відповідального їх застосування. На заняттях акцентують на уникненні конфліктів, самоконтролі та виході з небезпечної ситуації, а не на перемозі у бійці. У Kravist учнів також вчать реагувати на образи без насильства, а на початку тренувань проводять короткі обговорення, щоб діти вчилися висловлюватися та відстоювати себе.

Цінь Юньцюань назвала ключовими цінностями самоконтроль, дисципліну й відповідальність за власні дії. Наталі Сох також застерегла, що діти мають розуміти можливі наслідки використання вивчених технік. SixSigma планує наступного року запустити онлайн-заняття для батьків і дітей про деескалацію складних ситуацій та керування емоціями.

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