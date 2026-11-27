У сирійській провінції Сувейда внаслідок атаки дрона з вибухівкою поранення дістали четверо співробітників сил внутрішньої безпеки. Напад стався в п’ятницю на напрямку Ріма-Хазем на заході провінції, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на сирійський телеканал Alikhbariah.

Друга атака за тиждень

Сирійський державний мовник заявив, що атаку здійснили групи, які він назвав такими, що діють поза законом. Даних про стан поранених співробітників безпеки телеканал не оприлюднив.

Це вже другий напад у районі Ріма-Хазем менш ніж за тиждень. За інформацією того самого джерела, чотирьох силовиків поранили в понеділок, коли озброєні групи атакували пост безпеки в селі Ріма-Хазем.

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Напади на позиції сил безпеки

Позиції сил безпеки в сільських районах Сувейди неодноразово зазнавали нападів протягом останніх місяців. 21 жовтня джерело в силових структурах повідомляло про атаки на пости на заході провінції. 2 жовтня Alikhbariah заявляв, що озброєні групи обстріляли позиції силовиків і будинки в районі Аль-Мазраа.

У Сувейді діє режим припинення вогню з липня 2025 року, після сутичок між бедуїнськими племенами та друзькими групами, внаслідок яких загинули й були поранені сотні людей. Сирійська влада неодноразово звинувачувала збройні групи, пов’язані з друзьким духовним лідером Хікматом аль-Хіджрі, у порушенні перемир’я та атаках на військові й безпекові позиції.

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