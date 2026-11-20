У Сирії американська нафтова компанія Chevron і Сирійська нафтова компанія обговорили перехід від меморандуму про взаєморозуміння до угоди про реалізацію проєкту з розвідки нафти й газу. Йшлося про Блок 1 — офшорну ділянку в територіальних водах Сирії. За даними Anadolu Agency, напередодні генеральний директор Сирійської нафтової компанії Махер Халіл аль-Хассан зустрівся з делегацією Chevron.

Угода щодо Блоку 1

Під час зустрічі сторони обговорили можливість перетворити меморандум на угоду про реалізацію проєкту з розвідки нафти й газу. Блок 1 розташований у сирійських територіальних водах. Сирійське арабське інформаційне агентство повідомило, що партнерство є частиною зусиль країни із залучення іноземних інвестицій та відновлення енергетичного сектору, пошкодженого війною.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Реакція спецпосланця США

Спеціальний посланець США у справах Сирії та Іраку Том Баррак привітав переговори між Chevron і Сирійською нафтовою компанією. У дописі в соцмережі X він заявив, що Сирія відкрита для масштабних угод з провідними американськими компаніями. Баррак також зазначив, що співпраця Chevron із сирійською державною компанією може сприяти розкриттю енергетичного потенціалу країни, відновленню критичної інфраструктури та економічному зростанню.

Читай нас у