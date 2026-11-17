У Сирії повідомили про вогонь ізраїльських військових у бік будинків — Anadolu Agency
У Сирії ізраїльські військові здійснили рейд у селі Маарія на заході провінції Дараа, під час якого проводили обшуки в будинках і стріляли в повітря, повідомив сирійський телеканал Al Ekhbariya. Про це пише Anadolu Agency.
Рейд у Маарії
За інформацією телеканалу, до Маарії вранці увійшла колона з 23 військових автомобілів. Al Ekhbariya також стверджує, що між селами Абідін і Маарія військові побили літнього чоловіка та пошкодили його автомобіль.
За даними каналу, на відео, поширених в інтернеті, видно, як ізраїльські сили стріляють у напрямку цивільних будинків у сусідньому селі Коя.
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Вогонь біля сільськогосподарських угідь
Телеканал також заявив, що військові, дислоковані в казармах Аль-Джазіра, відкривали вогонь у бік сільськогосподарських угідь між Коєю та Маарією. За його даними, у цій місцевості два артилерійські снаряди влучили в аграрні землі, а ізраїльські гелікоптери стріляли по рівнинах навколо Коі.
Після падіння режиму Башара аль-Асада в грудні 2024 року Ізраїль розширив військову присутність у буферній зоні між Сирією та окупованими Голанськими висотами, а також просунувся в деякі райони південної Сирії, зазначає Anadolu Agency. Дамаск неодноразово вимагав виведення ізраїльських військ із сирійської території, називаючи такі рейди порушенням суверенітету країни та Угоди про роз'єднання сил 1974 року.